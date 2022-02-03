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Хабиб прорекламировал метавселенную для геймеров. За 5 дней она продала NFT на 3,3 млн долларов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прорекламировал метавселенную LegionFarm. Узнай итоги CIS Esports Best: кто стал лучшим игроком, комментатором и многое другое «Благодаря моим друзьям из LegionFarm геймеры могут играть в видеоигры с про-игроками, создателями контента и известными спортсменами.

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