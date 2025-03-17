Симоньян пригрозила ЕС цитатой Пушкина про гробы за миротворцев на Украине

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 16 марта высказала своё отношение к намерениям некоторых стран Евросоюза направить «миротворцев» на Украину.