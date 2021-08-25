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Главное к утру: рост цен на недвижимость, обновление пищеблоков, новая территория Сарова

Главное к утру: рост цен на недвижимость, обновление пищеблоков, новая территория Сарова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 августа: В Казани и еще девяти российских городах запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году.

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