Главное к утру: рост цен на недвижимость, обновление пищеблоков, новая территория Сарова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 августа: В Казани и еще девяти российских городах запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году.
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 августа: В Казани и еще девяти российских городах запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году.
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