11 человек, которые создали свой собственный рай на земле

У каждого человека свое представление об уюте дома. Кому-то нужны мягкие ткани и пастельные тона, чтобы чувствовать себя комфортно и создать свой рай на земле, а кому-то нужно много растений и дневной свет.
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