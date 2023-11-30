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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Лады» Фисенко о штрафе за неприличный жест в игре с «Сочи»: «300 тысяч – деньги немаленькие. Сам оплатил, признаю свои действия неправильными»

Форвард «Лады» был наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:5 Б), во время которого он подрался с защитником Данилой Галенюком.

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