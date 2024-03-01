Camelot Unchained жива — амбициозная MMORPG выйдет спустя 12 лет после триумфа на Kickstarter, но игроки этому не радыРазработчики из студии City State Entertainment нарушили долгое молчание, раскрыв примерные сроки релиза Camelot Unchained.
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