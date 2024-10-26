Ведется расследование гибели редких диких животных в Хабаровском крае

За прошедшую неделю в Хабаровском крае произошло несколько инцидентов с участием диких животных. Так, 22 октября на обочине трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в двух километрах от поселка Елабуга в Хабаровском крае было обнаружено тело гималайского медведя.