Ведется расследование гибели редких диких животных в Хабаровском крае

За прошедшую неделю в Хабаровском крае произошло несколько инцидентов с участием диких животных. Так, 22 октября на обочине трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в двух километрах от поселка Елабуга в Хабаровском крае было обнаружено тело гималайского медведя.
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