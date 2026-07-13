❗️⚡️Йеменские хуситы в эти минуты наносят удары по территории Саудовской Аравии с применением БПЛА-камикадзе и баллистических ракет.
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❗️⚡️Йеменские хуситы в эти минуты наносят удары по территории Саудовской Аравии с применением БПЛА-камикадзе и баллистических ракет.