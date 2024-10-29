Хонда влетела в бетонный столб в Ангарске. Водитель погиб

Смертельное ДТП произошло ранним утром на 1870 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Известно, что 45-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», который ехал со стороны Иркутска, съехал с дороги и влетел в объект дорожной инфраструктуры.