В Забайкальском крае полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений на сумму более полумиллиона рублей

Житель Забайкальского края незаконно спилил 131 березу. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Оловяннинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 27-летний житель села Антия, не имея соответствующих документов незаконно заготовил 131 сырорастущее дерево породы береза, причинив государственному лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 522 000 рублей.
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