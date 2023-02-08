В прокуратуре Курской области состоялся Всероссийский день приема предпринимателей

8 февраля 2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей Курской области Денис Водопьянов и заместитель прокурора региона Сергей Кочергин провели совместный прием предпринимателей.
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