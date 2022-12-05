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Myśl Polska: «”Политика запугивания” закончилась эффектным поражением»

Myśl Polska: «”Политика запугивания” закончилась эффектным поражением»

Спонсирование Украины истощает западную экономику и лишает ее граждан разумного уровня жизни, а Запад напрасно надеется на “дворцовый переворот” в России, пишет Myśl Polska.

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