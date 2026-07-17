Axios: 61 сенатор США поддержал новые антироссийские санкции

Инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) получила поддержку 61 американского законодателя.
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