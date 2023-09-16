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Киселев врезал "инвалиду-композитору" Газманову

Киселев врезал "инвалиду-композитору" Газманову

В сфере шоу-бизнеса нередко вспыхивают конфликтные ситуации. Звезды часто не могут найти общий язык, а в их случае недопонимание обычно выливается в публичную плоскость и становится предметом для обсуждения в социальных сетях.

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Комментарии
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ИП
Ирина Павлова
Киселев на старости лет возомнил себя СУДИЕЙ. Хает талатливых людей, а свою бесталанную родню (сыновей Юркиса и ВладимИра, жену Север) толкает всюду в эфир, хотя они выезжают за счет дуэтов с известными исполнителями (Лепса, Антонова, Успенской и др.) Уже и в политические темы лезет, скоро власть будет критиковать.
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15 час.
ДЗ
Денис Замилов
Господин киселев трнбует бескорыстия от других а сам таковым не являеться так по какому праву
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10 час.
СГ
Светлана Грушкина
Не знаю как Вам, а мне эти старые артисты надоели. От них одни склоки, грязь. Шли бы на отдых . Ни одной новой песни, одно старьё. Раз такие патриоты, хоть бы по песни написали о СВО, о героях Донбаса, о безвременно ушедших детях ДНР . Шамана хаят, а он хоть об актуальном поет, не боится санкции, а наши всё &quot;патриоты&quot; За денежку. Никто рубля на СВО не перечислил, кроме Г Лепса.
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1 час.

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