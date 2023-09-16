Киселев врезал "инвалиду-композитору" Газманову

Киселев на старости лет возомнил себя СУДИЕЙ. Хает талатливых людей, а свою бесталанную родню (сыновей Юркиса и ВладимИра, жену Север) толкает всюду в эфир, хотя они выезжают за счет дуэтов с известными исполнителями (Лепса, Антонова, Успенской и др.) Уже и в политические темы лезет, скоро власть будет критиковать.

СГ

Светлана Грушкина

Не знаю как Вам, а мне эти старые артисты надоели. От них одни склоки, грязь. Шли бы на отдых . Ни одной новой песни, одно старьё. Раз такие патриоты, хоть бы по песни написали о СВО, о героях Донбаса, о безвременно ушедших детях ДНР . Шамана хаят, а он хоть об актуальном поет, не боится санкции, а наши всё "патриоты" За денежку. Никто рубля на СВО не перечислил, кроме Г Лепса.