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ТАСС

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На улицах Рио-де-Жанейро в день выборов заметили военную технику

На улицах Рио-де-Жанейро в день выборов заметили военную технику

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 октября. /ТАСС/. Подразделения регулярной армии и военная техника замечены на улицах Рио-де-Жанейро 4 октября, в день проведения всеобщих выборов в Бразилии.

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