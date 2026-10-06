Подросток в Кунгуре сорвался со скалы и попал в больницу

В Кунгуре, Пермский край, 13-летний мальчик сорвался с высоты. Спасатели оперативно нашли пострадавшего и доставили его в больницу на спинальном щите.
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