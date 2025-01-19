МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу слегка улучшил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше октябрьского прогноза 2024 года, согласно обновленному обзору "Перспектив развития мировой экономики" (ПРМЭ).