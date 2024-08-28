Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    ПИПЕЦ, как всегда, подкрадывается незаметно!Лучше бы Запад...
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Лучше бы Запад сдавался...

Р.  Ищенко  написал  ТАКУЮ  статью, что  некоторые   цитаты  из  неё  надо  отлить   в  граните увековечить  на  каменных   скрижалях.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Андрюха,твои предки только в свинарнике и хрюкали, недобалтийские существа как были тупыми от опороса, так и остались, как не старалась Советская Власть из скота сделать ЛЮДЕЙ. Ты, попец, типичное существо.
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7 час.
Александр Мельников
Мне, лично, на всю эту западу, на.с.ра.ть категорически. Многополярность и многовекторность тем более. После &quot;Крым наш&quot; Россия всё больше не нуждается ни в Западе, ни в Востоке, ни в чëрте лысом, ни в Пашке Дурове. Я твëрдо уверен, что 16 марта 2014 года Россия таки слезла с печи, и, неспешно расправляя плечи, зашагала опять искать свои Границы, коих нету у неё. Все  знают это. Все боятся этого. А подножку Ей могут подставить не гнусность Запада, и не подлость Востока, а наличие мигрантов и евреев.
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6 час.
Юрий Золотарев
ПИПЕЦ, как всегда, подкрадывается незаметно!
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2 час.

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