Лучше бы Запад сдавался...

Александр Мельников

Мне, лично, на всю эту западу, на.с.ра.ть категорически. Многополярность и многовекторность тем более. После "Крым наш" Россия всё больше не нуждается ни в Западе, ни в Востоке, ни в чëрте лысом, ни в Пашке Дурове. Я твëрдо уверен, что 16 марта 2014 года Россия таки слезла с печи, и, неспешно расправляя плечи, зашагала опять искать свои Границы, коих нету у неё. Все знают это. Все боятся этого. А подножку Ей могут подставить не гнусность Запада, и не подлость Востока, а наличие мигрантов и евреев.