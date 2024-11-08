Как счистить снег с машины и не испортить ее (и себя)

Не спешите купить первую попавшуюся щетку. Это достаточно ответственная покупка. Во-первых, постарайтесь не нарваться на дешевый пластик, который боится всего на свете – и ударов, и ультрафиолета, и даже морозов, что совсем уж обидно в преддверии зимы.
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