Воробьев рассказал Путину о выплатах пострадавшим от атак БПЛА

Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи в Кремле.
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