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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг остался под впечатлением от дриблинга Луки Дончича на тренировке

Кайри Ирвинг остался под впечатлением от дриблинга Луки Дончича на тренировке

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг был впечатлен навыками игры в изоляции от лидера команды Луки Дончича на тренировке.

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