Доцент Дубровина рассказала, что 15 минут дневного сна помогают улучшить работу мозга

Короткий дневной отдых способен вернуть концентрацию и память. Даже 15 минут сна в определенном интервале могут дать мощный когнитивный эффект, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина в комментарии RuNews24.
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