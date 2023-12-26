Экс-советник Кучмы: украинцы не пойдут воевать за власть в случае мобилизации

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы не захотят отправиться на передовую и воевать за президента Владимира Зеленского, когда тот объявит новую волну мобилизации.
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