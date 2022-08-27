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В Твери сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения нанесли на асфальт надписи с напоминанием пешеходам о безопасности

В преддверии нового учебного года автоинспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Твери и юные инспекторы движения средней общеобразовательной школы № 50 города Твери решили привлечь внимание тверичан к теме безопасности дорожного движения необычным способом.

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