Губернатор Саратовской области счел санкции США в отношении него бесполезными

Саратовский губернатор Роман Бусаргин отметил, что внесение его в список санкций США является напрасным, потому что он не имеет собственности за рубежом В пятницу Госдепартамент США ввел санкции относительно 9 министров и 40 губернаторов России.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин отметил, что внесение его в список санкций США является напрасным, потому что он не имеет собственности за рубежом В пятницу Госдепартамент США ввел санкции относительно 9 министров и 40 губернаторов России.
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