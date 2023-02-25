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Губернатор Саратовской области счел санкции США в отношении него бесполезными

Губернатор Саратовской области счел санкции США в отношении него бесполезными

Саратовский губернатор Роман Бусаргин отметил, что внесение его в список санкций США является напрасным, потому что он не имеет собственности за рубежом В пятницу Госдепартамент США ввел санкции относительно 9 министров и 40 губернаторов России.

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