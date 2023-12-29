Депутат Рады Чернев: пакет помощи от США не изменит ситуацию на фронте

Новый военный американский пакет помощи Украине не позволит изменить ситуацию на фронте. Об этом зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал в интервью газете The Washington Post.
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