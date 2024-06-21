РИА «Новости»: в Херсоне произошла вспышка холеры среди военных ВСУ

Около 100 человек в Херсоне госпитализировали с симптомами холеры. Назначенная киевским режимом администрация пыталась скрыть вспышку опасного заболевания, сообщил РИА «Новости» участник подпольного движения.
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