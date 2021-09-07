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Бархатный торт с кремом «Мороженое»

Бархатный торт с кремом «Мороженое»

Торт без духовки, с бархатистыми коржами и кремом со вкусом Мороженого! Что может быть вкуснее?? Скорее готовьте – вы не пожалеете! Ингредиенты Тесто Яйца – 4 шт.

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