Российские музыканты оценили конкурентоспособность ИИ

Более 70% российских музыкантов считают, что искусственный интеллект им не конкурент: так, 53% уверены, что нейросети никогда не заменят специалистов в отрасли, а 19% полагают, что ИИ останется помощником в создании мелодий.
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