Пока только робкие протесты?

СК

Сергей Ковалев

говорить можно много и долго, но системный подход к решению вопроса один - соблюдение закона РФ всеми! и тут бы не столько о кланах и землячествах хотелось бы услышать, а о работе МВД... ну а то, что миграционными вопросами сегодня обеспокоены во всем мiре, - к бабке не ходи.