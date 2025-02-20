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Мы из Советского Союза

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Пока только робкие протесты?

Пока только робкие протесты?

Внезапно депутаты Госдумы один за другим стали повторять то, о чём  правые каналы из "чёрного списка" Фёдорова талдычат не первый год.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
говорить можно много и долго, но системный подход к решению вопроса один - соблюдение закона РФ всеми! и тут бы не столько о кланах и землячествах хотелось бы услышать, а о работе МВД... ну а то, что миграционными вопросами сегодня обеспокоены во всем мiре, - к бабке не ходи.
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6 час.
А
Александр
Диаспоры - центры иностранного влияния на внутреннюю политику России. Причем нелегитимные. Как и ваххабитские попы, распустившиеся ло беспредела. Мягкость властей просто удивляет. Где это видано, чтобы иностранцы задавали тон в стране?
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4 час.
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