Россия становится пионером по новому способу добычи в Арктике

Освоение Арктики и добыча ресурсов в этом регионе становятся все более интенсивными. Российские госпредприятия при поддержке отечественных инвесторов модернизируют коммуникации на Крайнем севере и проводят все больше геологоразведочных работ.
Освоение Арктики и добыча ресурсов в этом регионе становятся все более интенсивными. Российские госпредприятия при поддержке отечественных инвесторов модернизируют коммуникации на Крайнем севере и проводят все больше геологоразведочных работ.
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