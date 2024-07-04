Американское издание: Экспорт вооружений из Германии снова может достичь рекордного уровня

Согласно недавно опубликованным правительственным данным, Германия разрешила экспортировать военную продукцию на сумму более 7,5 млрд евро (8 млрд долларов) в первой половине года, что приближается к общему объему экспорта в 2023 году, пишет американское издание Defense News.
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