"Голливуд" под Херсоном: Британия подставила украинский спецназ

Вылазкой в Херсонской области Британия подставила украинский спецназ. Предполагалось, что диверсанты смогут зайти на территорию через Тендровскую косу, однако планы Киева и британских кураторов были раскрыты.
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