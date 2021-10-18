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Миллиардер-инвестор рассказал, в чем причина успеха биткоина

Миллиардер-инвестор рассказал, в чем причина успеха биткоина

Биткоин действительно является очень удобным направлением для вложения средств, но вызвано элементарным отсутствием конкуренции на этом рынке, заявил миллиардер и владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан 17 октября в своем аккаунте в соцсети Twitter.

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