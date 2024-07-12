Байден объявил о новом транше военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного транша военной помощи. Об этом стало известно на саммите НАТО в Вашингтоне, где глава американской администрации провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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