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Байден объявил о новом транше военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов

Байден объявил о новом транше военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного транша военной помощи. Об этом стало известно на саммите НАТО в Вашингтоне, где глава американской администрации провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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