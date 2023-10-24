В России запустили мегапроекты, чтобы преодолеть последствия санкций

Правительство запустит 10 мегапроектов. Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной крупным проектам технологического суверенитета, рассказал об особенностях достижения технологической независимости страны в условиях санкций.
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