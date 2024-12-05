Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ас
    А рост цен на бензин и на всё остальное тоже связан с не урожаем бобовых?В России цены на ...
  • Ильдус Мамлеев
    Сколько времени для этого понадобиться, генерал не сказал? Если у США для этого возможности и специалисты? Как он "пр...Генерал Бюссьер п...
  • Ильдус Мамлеев
    Просто будет гораздо больше жертв, при нанесения нами ядерного удара только и всего. А потом в ЕС не будет знать как ...Бербок пыталась з...

"Газпром" требует денег от Молдавии. Долг Кишинева превысил $70 млн

"Газпром" требует денег от Молдавии. Долг Кишинева превысил $70 млн

Молдавия рискует остаться без газа из-за долга $709 млн перед "Газпромом". Вице-председатель "Молдовагаз" Вадим Чебан подчеркнул необходимость помощи ЕС в случае прекращения поставок через Украину, что повлияет на Молдавию, ЕС и Приднестровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх