"Газпром" требует денег от Молдавии. Долг Кишинева превысил $70 млн

Молдавия рискует остаться без газа из-за долга $709 млн перед "Газпромом". Вице-председатель "Молдовагаз" Вадим Чебан подчеркнул необходимость помощи ЕС в случае прекращения поставок через Украину, что повлияет на Молдавию, ЕС и Приднестровье.
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