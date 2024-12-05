"Газпром" требует денег от Молдавии. Долг Кишинева превысил $70 млн

Молдавия рискует остаться без газа из-за долга $709 млн перед "Газпромом". Вице-председатель "Молдовагаз" Вадим Чебан подчеркнул необходимость помощи ЕС в случае прекращения поставок через Украину, что повлияет на Молдавию, ЕС и Приднестровье.