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Царьград

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  • Sergey Ivanov
    Так ведь он как раз на это и рассчитывал! Где достать опохмелку с глухого бодуна? Сел к компу. Настучал по клаве. А н...Напряжённая снайп...
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ФСИН отрицает конфликт обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" с администрацией СИЗО

ФСИН отрицает конфликт обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" с администрацией СИЗО

ФСИН посчитал нужным опровергнуть сообщения СМИ о стычке на религиозной почве с участием обвиняемого в теракте в "Крокусе" и сотрудника СИЗО "Лефортово".

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