Поворот в никуда от истины

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом всегда трагедия. Но зачастую люди, которые оказались невольными участниками аварии и выжили, автоматически превращаются в виновников, несмотря на очевидные факты, которые можно не заметить, только если очень захотеть.