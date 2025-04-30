Поворот в никуда от истины

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом всегда трагедия. Но зачастую люди, которые оказались невольными участниками аварии и выжили, автоматически превращаются в виновников, несмотря на очевидные факты, которые можно не заметить, только если очень захотеть.
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