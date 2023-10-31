Губернатор Кожемяко решил повести Волошко в ЗакС

В Заксобрание Приморья прошёл вице-губернатор Антон Волошко. Ему же прочат место спикера парламента. Похоже, что губернатор Олег Кожемяко не спроста продвигает по служебной лестнице человека, чей бизнес был одно время связан с предпринимательской деятельностью его супруги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии