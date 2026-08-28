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«Фрау черная смерть», или Как школьница Евдокия Завалий стала кошмаром для нацистов

«Фрау черная смерть», или Как школьница Евдокия Завалий стала кошмаром для нацистов

Для многих из советских парней и девушек война началась сразу после выпускного вечера. Евдокия Завалий начала свой фронтовой путь еще раньше — в 15 лет.

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