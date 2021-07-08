Мировой и массовый яхтенный спорт в Петербурге: условия и потенциал

Что мешает развитию яхтенного спорта в Петербурге, обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Что мешает развитию яхтенного спорта в Петербурге? Почему в городе так мало яхтенных стоянок? Кто поможет финансировать детский яхтенный спорт? Какова ситуация с развитием яхтенной инфраструктуры в Петроградском и Кронштадтском районах Петербурга? Как много международных соревнований по яхтенному спорту проходит в регионе и как сделать так, чтобы их было больше? На эти и другие вопросы ответят специалисты на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».