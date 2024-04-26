"Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем

Причина этой вакханалии мздоимцев, взяточников и прочей плесени в том, что - Верховный слишком лоялен ко всем проходимцам, казнокрадам, вредителям и предателям Государства Российского ! Только смертная казнь и полная конфискация могут помочь в обуздании беспредела лихоимцев ! 😡🇷🇺

М

ММ

" Скамейка запасных почти пустая, а те, кто сейчас "сидит на темах", могут и ответить, например, саботажем и дестабилизацией ситуации в стране. " Ой, какая фигня! Конкурс объявите и толпа умных, честных и квалифицированных набежит!