Безусловно, коррупцию пора приравнять к государственной измене. Но есть и обратная сторона медали. "Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем, а значит и дестабилизацией.
"Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем
Комментарии
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Русский Империалист
Причина этой вакханалии мздоимцев, взяточников и прочей плесени в том, что - Верховный слишком лоялен ко всем проходимцам, казнокрадам, вредителям и предателям Государства Российского ! Только смертная казнь и полная конфискация могут помочь в обуздании беспредела лихоимцев ! 😡🇷🇺
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16 час.
М
ММ
" Скамейка запасных почти пустая, а те, кто сейчас "сидит на темах", могут и ответить, например, саботажем и дестабилизацией ситуации в стране. " Ой, какая фигня! Конкурс объявите и толпа умных, честных и квалифицированных набежит!
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15 час.
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