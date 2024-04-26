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Царьград

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"Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем

"Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем

Безусловно, коррупцию пора приравнять к государственной измене. Но есть и обратная сторона медали. "Сидящие на темах" чиновники могут ответить России саботажем, а значит и дестабилизацией.

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Комментарии
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Русский Империалист
Причина этой вакханалии мздоимцев, взяточников и прочей плесени в том, что - Верховный слишком лоялен ко всем проходимцам, казнокрадам, вредителям и предателям Государства Российского ! Только смертная казнь и полная конфискация могут помочь в обуздании беспредела лихоимцев ! 😡🇷🇺
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16 час.
М
ММ
&quot; Скамейка запасных почти пустая, а те, кто сейчас &quot;сидит на темах&quot;, могут и ответить, например, саботажем и дестабилизацией ситуации в стране. &quot; Ой, какая фигня! Конкурс объявите и толпа умных, честных и квалифицированных набежит!
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15 час.

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