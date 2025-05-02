«Скаковая лошадь стоила бы целое состояние». Хорнер – о ребенке Ферстаппена

«Скаковая лошадь стоила бы целое состояние». Хорнер – о ребенке ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Максу Ферстаппену придётся привыкать к новому образу жизни после появления ребёнка в семье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии