«Скаковая лошадь стоила бы целое состояние». Хорнер – о ребенке Ферстаппена

«Скаковая лошадь стоила бы целое состояние». Хорнер – о ребенке ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Максу Ферстаппену придётся привыкать к новому образу жизни после появления ребёнка в семье.