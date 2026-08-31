FT: Маск позволил использовать Starlink над Россией, но решение за Белым домом

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск готов разрешить Украине использовать систему спутниковой связи Starlink над Россией, однако окончательное решение остается за Белым домом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
- Трамп: я завершил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым