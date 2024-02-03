Публичная порка: почему за «голую» вечеринку больше всех пострадал Киркоров

Артисту так и не удалось убедительно доказать, что он просто «вошел не в ту дверь». Филипп Киркоров объявил войну Любови Успенской Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров, судя по всему, стал самым пострадавшим участником «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.