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Публичная порка: почему за «голую» вечеринку больше всех пострадал Киркоров

Публичная порка: почему за «голую» вечеринку больше всех пострадал Киркоров

Артисту так и не удалось убедительно доказать, что он просто «вошел не в ту дверь». Филипп Киркоров объявил войну Любови Успенской Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров, судя по всему, стал самым пострадавшим участником «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

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