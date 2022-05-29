Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
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    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Испанская неатомная подводная лодка-долгострой Isaac Peral проекта S-80 Plus впервые вышла в море

Испанская неатомная подводная лодка-долгострой Isaac Peral проекта S-80 Plus впервые вышла в море

Большая неатомная подводная лодка проекта S-80 Plus "Isaac Peral" S-81, являющаяся долгостроем испанского флота, впервые вышла в море, покинув верфи судостроительной компании Navantia в Картахене.

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