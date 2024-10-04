«В здоровом теле – здоровый дух!»

В селе Краснолесье Симферопольского района прошли соревнования по мини-футболу среди сборных команд, состоящих в Региональной организации «Динамо» в Республике Крым, организованные в рамках Спартакиады-2024.
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