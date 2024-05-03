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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версии Senua’s Saga: Hellblade 2 в...

Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версии Senua’s Saga: Hellblade 2 в...

Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версииSenua’s Saga: Hellblade 2 выйдет менее чем через три недели, и по мере приближения ее релиза разработчик Ninja Theory недавно подтвердил, что будет делиться чем-то новым из игры каждый день до ее выпуска.

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