Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версии Senua’s Saga: Hellblade 2 в...

Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версииSenua’s Saga: Hellblade 2 выйдет менее чем через три недели, и по мере приближения ее релиза разработчик Ninja Theory недавно подтвердил, что будет делиться чем-то новым из игры каждый день до ее выпуска.