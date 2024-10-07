Ubisoft прокомментировала слухи о продаже компании китайскому гиганту Tencent Изд...

Ubisoft прокомментировала слухи о продаже компании китайскому гиганту TencentИздатель и разработчик Ubisoft прокомментировал недавний репортаж Bloomberg о возможной продаже французской компании китайскому IT-гиганту Tencent, владеющему 9,2 % её акций.
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